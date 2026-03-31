Educación
La Anpa Casanova de Rubiáns lamenta la nueva prórroga del contrato de transporte escolar y critica la incertidumbre sobre el cambio horario
Las familias del CEIP expresan su resignación la falta de soluciones
La Anpa Casanova del CEIP de Rubiáns ha expresado su profundo escepticismo ante la posibilidad de que el conflicto por el cambio horario del centro encuentre una solución próxima. La asociación de madres y padres considera que la nueva prórroga concedida en la licitación del contrato de transporte escolar vuelve a retrasar una respuesta que ya llegaba tarde para las familias y que mantiene abierta una incertidumbre que, denuncian, afecta de lleno al futuro inmediato del colegio.
Desde el colectivo recuerdan que la Xunta les había trasladado inicialmente que el procedimiento podría quedar resuelto tras una primera ampliación del plazo, coincidiendo con la Semana Santa. Sin embargo, la propia Anpa ya había advertido entonces de que ese calendario no les servía, dado que el periodo de reserva de matrícula terminaba antes de esas fechas. Ahora, una vez concluido ese plazo sin una decisión firme, la preocupación ha dado paso a una visión abiertamente pesimista.
La directiva de la asociación lamenta que el tiempo siga corriendo sin que exista una contestación definitiva que despeje el problema. «Estamos decepcionados. No podemos seguir con esta incertidumbre. Los plazos se agotan y se alargan sin que haya una resolución firme a favor de nuestro centro y de nuestras crianzas», señalan desde la Anpa, que insiste en que «el tiempo juega ahora mismo en contra nuestra».
El colectivo subraya además que en junio se abrirá el plazo de formalización de matrícula, por lo que considera imprescindible que la situación quede resuelta antes de esa fecha. «No podemos aceptar que de nuevo nos digan que tenemos que esperar unos meses», añaden. La ANPA reclama «un posicionamiento político claro y una respuesta ya» y advierte de que, si el conflicto no se desbloquea, no descarta convocar nuevas movilizaciones en defensa del centro y del alumnado.
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