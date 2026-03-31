Las algas vuelven a tomar gran parte de los arenales isleños

La llegada de la primavera a la ría de Arousa también supone la aparición de otra amenaza para los bancos marisqueros de A Illa, en esta ocasión, en forma de acumulación de algas. Esa acumulación, si no se retira a tiempo, puede acabar suponiendo un verdadero problema para la producción marisquera, matando todo aquello que quede debajo. Así, las mariscadoras de A Illa han comenzado la Semana Santa realizando tareas de limpieza y retirada de algas, especialmente la que denominan como «verdeño», una alga que llega con el afloramiento de la primavera y que, en grandes cantidades, acostumbra a ser un problema.

No es la primera vez que las algas se convierten en un severo problema para las mariscadoras de A Illa, llegando a provocar importantes mortandades en la producción. Las playas más afectados son las que se encuentran mirando hacia el continente en la zona este, es decir, O Bao o A Canteira entre otras, concentrándose los trabajos de limpieza en Riasón y A Sapeira. La situación también afecta a los arenales del municipio más próximo, el de Vilanova, que tiene O Terrón, Castelete y As Patiñas con una importante presencia de algas.

Por el momento, la situación no es del todo preocupante, ya que la costa no ha sido alcanzada por una gran marea verde, como ha ocurrido en otros años, donde se puso en riesgo la producción, pero las mariscadoras de A Illa han apostado por retirar la mayor cantidad posible para que no acabe repitiéndose esta situación.

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Las algas vienen a unirse al serio problema causado por las riadas que, aunque en A Illa ha sido menor que en otros puntos de la ría de Arousa según los datos que maneja la Consellería do Mar, lo cierto es que se ha llevado por delante gran parte de la producción, poniendo en riesgo los ingresos de las mariscadoras. A ello se sumará en tan solo unos meses la llegada de los furtivos de bañador a las playas de A Illa, un problema que viene arrastrándose desde hace años y que obliga a las mariscadoras a vigilar sus playas para evitar que les esquilmen el marisco. n