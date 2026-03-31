Más de 150 niños disfrutan del fútbol playa en A Compostela

La playa de A Compostela se convirtió ayer en un espacio para disfrutar del fútbol playa. Lo hizo de la mano de la Federación Galega de Fútbol que, por segundo año consecutivo, organizó unas jornadas de convivencia y promoción de esta modalidad deportiva con un gran éxito de convocatoria. No en vano, la concentración reunió a 150 niños que iban desde la categoría pfrebenjamín a la juvenil.

Los monitores del área de fútbol playa de la Federación dirigieron la jornada bajo la coordinación del director deportivo, Fran Carrillo. En el plantel de monitores estaba toda una subcampeona de Europa y mejor jugadora de la Euro Winners Cup, la pontevedresa Andrea Mirón.

Pablo Prieto, presidente de la Federación Galega de Fútbol, se acercó a la playa de Vilagarcía para saludar a los participantes en compañía de su vicepresidente, José Manuel Fernández. Prieto agradeció al edil de Deportes de la ciudad, Carlos Coira, el apoyo del Concello y su apuesta por el fútbol playa, la cual tendrá su cumbre en el Campeonato de España de Segunda División que tendrá al Talitrús de Luis Treviño como anfitrión. Esta competición se disputará entre el 25 y el 28 de junio, convirtiendo a Vilagarcía en sede de una de las concentraciones de la liga de Segunda División Nacional, donde participarán una docena de equipos de diferentes partes de España. Los duelos serán en la playa de A Compostela y se contará con un estadio con gradas supletorias que montará el Concello en la playa de A Compostela.

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Antes de eso, esta misma semana, se disputará un torneo de categorías base que tendrá lugar del 2 al 5 de abril con varias categorías en juego. En todas ellas participarán ocho equipos, destinándose a cada una de esas competeciones una jornada entera para dirimir el nombre del equipo ganador. En total, participarán en la competición unos 250 jugadores más los familiares que acompañen a los jóvenes. n.