Recogida de alimentos
Voluntarios y donantes impulsan el éxito del Zampakilos Solidario en O Salnés
La recogida en supermercados de la comarca, con 11.000 kilos de comida, contribuyó a elevar la cifra provincial por encima de los 66.000
La Fundación Provincial Banco de Alimentos recogió más de 11.000 kilos de comida en O Salnés durante el Zampakilos Solidario, la primera Operación Kilo del año organizada junto a Vegalsa-Eroski. La campaña se desarrolló los días 13 y 14 de marzo en supermercados Eroski y Autoservicios Familia de Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Sanxenxo, O Grove, Ribadumia, Meaño y Catoira, donde participaron de forma altruista más de 150 voluntarios.
La respuesta de la comarca contribuyó a que, en el conjunto de la provincia, se superasen los 66.000 kilos de alimentos, una cifra que mejora en un 10 por ciento la lograda en la edición de 2025. El balance incluye tanto los productos entregados a pie de supermercado como las donaciones económicas realizadas por los clientes al pasar por caja y la aportación efectuada por la propia empresa colaboradora.
El presidente del Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría, valoró muy positivamente el resultado de la campaña y subrayó que «agradecemos mucho este incremento en el Zampakilos Solidario, sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico actual». También quiso destacar la implicación de la llamada marea azul, formada por voluntarios que «regalan su tiempo» para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, así como la generosidad de los donantes y el respaldo constante de Vegalsa-Eroski.
La entidad tuvo además palabras de reconocimiento para los ocho centros educativos que se sumaron a la iniciativa en la comarca, al considerar que su colaboración resulta clave para ampliar la presencia de la campaña y llegar a más puntos de recogida.
En la actualidad, el Banco de Alimentos atiende en O Salnés a más de mil personas a través de siete ONG y colectivos sociales. En el ámbito provincial, repartió durante 2025 más de 1,3 millones de kilos de alimentos y presta apoyo a más de 22.000 beneficiarios mediante 159 entidades acreditadas.
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