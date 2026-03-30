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Cada vez hay menos tiempo para saborear la lamprea del Ulla

La campaña entra en su recta final

Tapas de lamprea ofrecidas en la cafetería Telebar de Pontecesures.

Tapas de lamprea ofrecidas en la cafetería Telebar de Pontecesures. / M. Méndez

M. Méndez

Pontecesures

Sin fiesta exaltación de la lamprea del Ulla por tercer año consecutivo, y una vez superada la ruta de tapas llevada a cabo en negocios de Pontecesures como A Palmeira, Carabela, Choco, O Candil, Reencontro y Telebar, cada vez son menos las oportunidades para disfrutar de la «dama del Ulla».

Algunos restaurantes de la propia villa pontecesureña y los ubicados en la orilla de enfrente, como el Farrucán (Padrón), son la última esperanza que queda a los amantes de este preciado y escaso pez cartilaginoso.

La campaña de pesca entra ya en su reta final, tanto en el caso de los «baleiros» que la capturan largando sus redes desde embarcación en aguas de Pontecesures, como en las pesqueiras que ya usaban los romanos y se sitúan río arriba.

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La actividad en estas construcciones tradicionales se extenderá en el tramo comprendido desde la de As Vellas hasta la pesqueira de A Trapa, ambas incluidas, hasta el 18 de abril, mientras aque desde las pesqueras de A Caseta y Furado (Carcacía) hasta la de Lampreeiro, en el lugar de As Pesqueiras (Reis), continuará hasta el 23 de mayo.

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