Música
La Savoy Club Big Band llevará el bolero al Auditorio de Vilagarcía
La formación coruñesa actuará el 11 de abril con «Antología del bolero», un espectáculo con 24 artistas sobre el escenario
Vilagarcía
La Savoy Club Big Band ofrecerá el próximo 11 de abril, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal de Vilagarcía su espectáculo «Antología del bolero», una propuesta que reunirá a 24 artistas entre músicos y cantantes. La formación coruñesa, creada hace una década por José Somoza, rendirá homenaje a grandes clásicos del género latino con un montaje que evocará los salones de baile del Nueva York de los años cincuenta. El repertorio incluirá temas universales y arreglos propios que combinan la esencia del bolero con sonidos de mambo y latin jazz. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com por 20, 25 y 30 euros, más gastos de gestión.
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