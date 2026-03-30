La Savoy Club Big Band llevará el bolero al Auditorio de Vilagarcía

La Savoy Club Big Band ofrecerá el próximo 11 de abril, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal de Vilagarcía su espectáculo «Antología del bolero», una propuesta que reunirá a 24 artistas entre músicos y cantantes. La formación coruñesa, creada hace una década por José Somoza, rendirá homenaje a grandes clásicos del género latino con un montaje que evocará los salones de baile del Nueva York de los años cincuenta. El repertorio incluirá temas universales y arreglos propios que combinan la esencia del bolero con sonidos de mambo y latin jazz. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com por 20, 25 y 30 euros, más gastos de gestión.