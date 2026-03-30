Virvi Fraga, desde O Grove, afirma que la voz de Kiko Rivera en su canción «No hay paz sin ti» es de inteligencia artificial

Desde O Grove, aún convaleciente tras sufrir una grave caída hace unas semanas, el popular productor musical y cineasta Óscar Domínguez Fraga –más conocido como Virvi Fraga–, se ha convertido en noticia a nivel nacional.

Y todo porque el responsable de proyectos musicales como el Son do Mar y de la organización en la comarca de conciertos tan importantes como los de Juan Luis Guerra, Ana Mena o Sebastian Yatra, entre otros muchos, considera que la inteligencia artificial está detrás de un tema dedicado por Kiko Rivera a su madre, Isabel Pantoja.

El grovense, que conoce bien al artista e incluso propició su actuación en lugares como Sanxenxo y Vilagarcía durante los últimos años, fue consultado sobre la canción titulada «No hay paz sin ti» en el transcurso del programa «Y ahora Sonsoles», de Antena 3.

Fue entonces cuando, al referirse a la canción, no dudó en declarar que «eso está creado por inteligencia artificial», que es algo en lo que se reafirma a preguntas de FARO DE VIGO, asegurando que «la voz y la forma de cantar de Kiko no son esas».

Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja. / Europa Press

Insiste Virvi Fraga en que la canción dedicada por su hijo a Isabel Pantoja incluye expresiones latinas que «en absoluto son propias de Kiko Rivera», al que conoce bien como músico y con el que, como queda dicho, ha coincidido en múltiples ocasiones.

«Rotundamente, no es Kiko Rivera el que canta», sostiene el meco, que prefiere ver lo sucedido como una anécdota y, visiblemente ilusionado, centrarse en el espectáculo que contribuirá a ofrecer en el campo de fútbol de Baltar (Sanxenxo) el 12 de julio, con actuaciones de Gente de Zona y Juan Luis Guerra, para el que llegaron a venderse 3.000 entradas –de 55 euros– en solo tres minutos.

Al igual que se muestra esperanzado con la próxima edición del Son do Mar, a celebrar en el Concello de Meaño –también en julio– con actuaciones como las del mítico grupo Europe, Kapo, OBK, Tam Tam Go, Maldita Nerea, Marlon, Luis Fercán, Lia Kali, 9Louro y Bala.