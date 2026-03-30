El PP acusa al bipartito de «freír a multas» a los vecinos de Pontecesures

El Partido Popular en Pontecesures carga contra el gobierno local tras analizar la Cuenta General de 2025, denunciando una supuesta «parálisis total» en la gestión municipal. Critica la reducción de partidas económicas destinadas a inversiones y servicios básicos, al tiempo que asegura que el ejecutivo centra su estrategia recaudatoria en el incremento de las multas de tráfico.

Según el PP, la recaudación por sanciones se ha multiplicado por cinco en el último año, pasando de 3.062 euros en 2024 a 18.043 euros en 2025. Una situación que, a su juicio, evidencia que la «medida estrella» del gobierno encabezado por Maite Tocino se basa en «freír a multas a los vecinos», sin que exista una política adecuada de movilidad o seguridad vial.

En este sentido, los populares denuncian la ausencia de soluciones a los problemas de aparcamiento, como la creación de estacionamientos disuasorios, así como el deterioro del estado de las calles, con baches y señalización deficiente. También critican la «deriva caótica» de la reforma de la N-550 a su paso por el municipio.

El portavoz del PP, Manuel Vidal Seage, ha señalado además que otros indicadores económicos reflejan una desaceleración de la actividad local. Así, apunta a la caída en la recaudación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que atribuye a la «prácticamente inexistente» actividad constructiva, mientras que el impuesto de vehículos permanece estancado.

Para los populares, estos datos son una «clara evidencia» de que la socioeconomía local está ralentizada por la gestión del BNG al frente del gobierno municipal.

«En un Concello dinámico, los ingresos por estos conceptos deberían crecer, no por la subida de impuestos, sino por una mayor actividad y un incremento del número de contribuyentes», sostienen.

El PP también denuncia una «total dependencia» del Concello respecto a las transferencias corrientes procedentes de la Xunta y la Diputación. A pesar de situarse en «cifras récord», aseguran que estos recursos «no son suficientes para un gobierno que no sabemos en qué gasta el dinero», y al que acusan de haber renunciado a proyectos como la reforma de la Plazuela, la mejora del pabellón municipal o la modernización del Club Náutico alegando falta de fondos.