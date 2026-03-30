Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva toponimia de GaliciaCrisis en OrienteReforma de BalaídosRenacido MorañaProfand se blinda con MercadonaPazo único en Vigo
instagramlinkedin

O Grove recupera su pasado con una nueva visión cultural del Meco

Teatro y música para recordar al señor feudal

La presentación de las actividades previstas.

La presentación de las actividades previstas. / Paco Luna

M. Méndez

O Grove

La asociación cultural y teatral Enxebre, en colaboración con el Concello de O Grove y la galería de arte Besada, impulsa un nuevo proyecto de recuperación de la leyenda del Meco.

Lo hace mediante la adaptación teatral y musical de la obra titulada «O señor feudal ou quen matou ao Meco?», a cargo de Enxebre y la Banda de Música do Grove.

Noticias relacionadas

Pero también con una proyección documental de Estudio Mardefondo Producións y una exposición en Galería Besada. Se trata así de «poner en valor esta historia de identidad, comunidad y resistencia» que recuerda la figura de aquel señor feudal, el Meco, a cuyos abusos puso fin la unión de todo el pueblo grovense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
  2. La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
  3. Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
  4. Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
  5. Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
  6. Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
  7. La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
  8. El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»

El acto a la memoria del juez Pando será el 18 de abril

El acto a la memoria del juez Pando será el 18 de abril

Meaño entrega los premios a los mejores intérpretes jóvenes del concurso Jorge Domínguez

Meaño entrega los premios a los mejores intérpretes jóvenes del concurso Jorge Domínguez

Eliminado un vertido de aguas residuales en Catoira tras la actuación de Augas de Galicia

Eliminado un vertido de aguas residuales en Catoira tras la actuación de Augas de Galicia

Bodegas Martín Códax reabre el centro enoturístico de Pé Redondo

Bodegas Martín Códax reabre el centro enoturístico de Pé Redondo

O Grove recupera su pasado con una nueva visión cultural del Meco

O Grove recupera su pasado con una nueva visión cultural del Meco

El Banco de Alimentos supera los 66.000 kilos en su primer Zampakilos Solidario a pie de supermercado en la provincia de Pontevedra

El Banco de Alimentos supera los 66.000 kilos en su primer Zampakilos Solidario a pie de supermercado en la provincia de Pontevedra

El PP acusa al bipartito de «freír a multas» a los vecinos de Pontecesures

El PP acusa al bipartito de «freír a multas» a los vecinos de Pontecesures

Cada vez hay menos tiempo para saborear la lamprea del Ulla

Cada vez hay menos tiempo para saborear la lamprea del Ulla
Tracking Pixel Contents