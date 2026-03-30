O Grove recupera su pasado con una nueva visión cultural del Meco
Teatro y música para recordar al señor feudal
M. Méndez
O Grove
La asociación cultural y teatral Enxebre, en colaboración con el Concello de O Grove y la galería de arte Besada, impulsa un nuevo proyecto de recuperación de la leyenda del Meco.
Lo hace mediante la adaptación teatral y musical de la obra titulada «O señor feudal ou quen matou ao Meco?», a cargo de Enxebre y la Banda de Música do Grove.
Pero también con una proyección documental de Estudio Mardefondo Producións y una exposición en Galería Besada. Se trata así de «poner en valor esta historia de identidad, comunidad y resistencia» que recuerda la figura de aquel señor feudal, el Meco, a cuyos abusos puso fin la unión de todo el pueblo grovense.
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»