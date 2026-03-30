O Grove recupera su pasado con una nueva visión cultural del Meco

La asociación cultural y teatral Enxebre, en colaboración con el Concello de O Grove y la galería de arte Besada, impulsa un nuevo proyecto de recuperación de la leyenda del Meco.

Lo hace mediante la adaptación teatral y musical de la obra titulada «O señor feudal ou quen matou ao Meco?», a cargo de Enxebre y la Banda de Música do Grove.

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Pero también con una proyección documental de Estudio Mardefondo Producións y una exposición en Galería Besada. Se trata así de «poner en valor esta historia de identidad, comunidad y resistencia» que recuerda la figura de aquel señor feudal, el Meco, a cuyos abusos puso fin la unión de todo el pueblo grovense.