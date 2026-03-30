Ultiman el molesto macroproyecto de saneamiento de Cambados con remates previstos para mayo

El macroproyecto de saneamiento en el centro urbano de Cambados está cerca de finalizar tras dos años de unas obras que han resultado tan molestas como necesarias.

La Xunta indica que próximamente habrá una reunión con la adjudicataria para evaluar los trabajos de acondicionamiento de la zona con la previsión de que los remates estén hechos a principios de mayo, porque el grueso estaría ejecutado.

Respecto a otra parte muy importante del proyecto, el desmantelamiento de la pequeña EDAR de O Facho, que se demostró como un foco de contaminación en ese punto de la ría de Arousa, desde Augas de Galicia indican que están pendientes del «contrato de suministro eléctrico para los bombeos de Facho 1 y Facho 2 por parte del Concello» para poder proceder.

Y es que los núcleos de población a los que daba servicio se conectarán ahora con la estación depuradora de aguas residuales principal, la de Tragove, en la que también se ha aplicado otra reciente inversión millonaria para su ampliación y mejora.

A principios de abril se mantendrá una reunión entre este organismo y la empresa contratada por 1,7 millones de euros para concretar todos estos aspectos antes de recepcionar la obra.

De cumplirse el calendario de finalización aportado por la Xunta a este diario, que no sería el primero tras otros fallidos, el proyecto destinado a incrementar la fundamental red separativa cumpliría dos años y cinco meses desde que empezó, en diciembre de 2023.

Durante todo este tiempo se han tenido que aprobar varias prórrogas para cubrir el retraso acumulado, que llegaría a un año. De unos trabajos que, como es habitual, han generado molestias y más en este caso, porque hubo que levantar un buen número de las principales calles de Cambados para instalar unos tres kilómetros de tuberías, además de bombeos y otras conexiones con el fin de zanjar episodios de vertidos contaminantes al mar.

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Sin embargo, desde el Concello han venido denunciando el proceder de la adjudicataria, detectando falta de diligencia en la reposición de servicios como las aceras, semáforos… provocando en determinados momentos atascos y otros trastornos. El concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, ha estado permanentemente encima y se ha quejado en más de una ocasión de esta situación, pero ahora solo espera que acabe y, a estas alturas, señala que quedan remates como el replanteo de arquetas, el asfaltado de alguna bocacalle… Asimismo, indica que la parte correspondiente a su administración, referente a unos cuadros eléctricos para unos bombeos, está prácticamente lista.