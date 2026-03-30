Meaño entrega los premios a los mejores intérpretes jóvenes del concurso Jorge Domínguez
Los nueves finalistas ofrecieron un concierto en Dena
T. Hermida
Un jurado profesional ajeno a la Escuela de Música Municipal de Meaño falló en la noche del domingo los premios del XV Concurso para Novos Intérpretes Jorge Domínguez. Lo hizo tras el concierto público ofrecido en el Centro Social de Dena por los nueve finalistas de las tres categorías, y en el que cada uno tuvo que interpretar una obra completa, contando con acompañamiento de piano de manos de la maestra Paula Gago Otero.
En categoría infantil (nacidos entre 2014 y 2016), el primer premio se lo llevó el joven saxofonista Xabier Aspérez Aragunde, el segundo fue para la fagotista Alenka Czarnecka González y el tercero, para Brais Parada Prado (trompeta).
En la modalidad juvenil el primer premio recayó en el saxofonista Unai Brito Trelles, por delante de Noelia Cousido Padín (flauta travesera) y Nicolás Dozo Sartal (saxofón).
En categoría sénior el primer premio fue para la Adriana Hermida Moreda, mientras que el segundo y tercer recayeron, respectivamente, en las clarinetistas Gabriela Dozo Sartal y Sara Hermida Martínez. Fuera de concurso actuaron los benjamines Manuel Blanco Castro, Roque Álvarez Rosal y Jesús Muiños Balboa.
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