Meaño destina 490.000 euros del remanente a obras

El Concello de Meaño aprobó en su último pleno un expediente de modificación de crédito por el que resolvió inyectar 489.307 euros del remanente de tesorería a diversas obras y actuaciones. Se hace necesario, toda vez que falta un presupuesto municipal para el año en curso, manteniéndose pues como vigente el de 2024, que ya rigiera en 2025 al no contar en ese ejercicio con documento propio.

La aplicación de la modificación de crédito aprobada se desglosa tal y como sigue: 361.000 euros para la senda peatonal y ciclable entre Ponte-Dena y Abuín; 25.000 euros para la compra de terrenos del campo de fútbol de Xil; 23.900 euros para la mejora de accesos al parque empresarial de A Pedreira (Xil); 15.000 para parques infantiles; 13.7000 para la renaturalización de espacios en conexión con la Consellería de Medio Ambiente; 12.000 para la compra de terrenos con el objeto de crear un estacionamiento en Caxoi (Lores); 11.700 para el convenio con Augas de Galicia para la mejora del saneamiento en Abuín (Dena); 11.550 para la mejora del vial O Pazo (Xil)-Coirón (Dena); 8.900 para sumar a la adquisición de un vehículo para la Policía Local; y 6.500 euros para la construcción de una pista de «pickleball» para juego de raquetas en consonancia con el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de O Salnés-Ulla-Umia.

La oposición criticó que en esta inversión se mezclaran actuaciones necesarias con otras prescindibles como la construcción de una pista de «pickleball», y que el gobierno no se avenga a la confección de un presupuesto que permitiría afrontar mejor el reto económico. «En este mandato -le recordaba la nacionalista Rosana Domínguez- llevamos 20 plenos, y en 12 de ellos se abordaron modificaciones de crédito». Además le reprochaba al regidor el «caos organizativo y de planificación» que se traslada a los plenos: «En 2025 usted cambió la fecha de seis plenos ordinarios, y en este 2026 de los dos ordinarios celebrados, los dos sufrieron de nuevo cambio de fecha, e incluso este de ahora se hace a las dos de la tarde», cuando correspondería en horario nocturno.

Más se tensó el debate con la edil independiente Cristina Castro, cuando ésta le recordaba al regidor que se iba a cerrar el ejercicio anterior «con un déficit de 565.730 euros», y que, según ella, el incumplimiento de las reglas fiscales obligará al concello a realizar un Plan Económico-Financiero, cuya vigencia se mantendrá hasta el año 2029. No obstante, Carlos Viéitez se defendió precisando que «cuando yo llegué a la Alcaldía, el Concello tenía 3,6 millones de remanente y hoy tiene 4 millones, realizando más inversiones que nunca y manteniendo los impuestos de hace 15 años».

Noticias relacionadas

El debate subió de tono, con ataques del alcalde a Cristina Castro, a la que dijo que debería «estar caladiña», y reproches de Rosana Domínguez al regidor, al que acusó de emplear expresiones machistas. «Usted está en un pleno y debe escoger la palabras adecuadas». Después, el alcalde se avino a retirar sus palabras en ruegos y preguntas.