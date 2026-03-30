Mantienen en prisión al presunto yihadista detenido en Ribadumia

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de dictar un auto en el que confirma la medida de prisión provisional ordenada en su día contra el presunto yihadista detenido un Ribadumia. El hombre, de origen palestino, estaba viviendo de alquiler en una casa de Sisán, y fue arrestado por la Policía Nacional. Trasladado a Madrid, se ordenó su ingreso en prisión sin fianza por los presuntos delitos de integración terrorista, adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.

Días después, presentó a través de su abogado un recurso solicitando su puesta en libertad, que le rechazaron. Lo intentó de nuevo en apelación, pero una vez más los magistrados de la Audiencia Nacional descartan sus postulados.

El hombre, en su recurso, indicaba que rechaza el terrorismo islamista, y que entraba en redes sociales por curiosidad. Añadía que tiene familia en Jordania y en Cisjordania, y negaba cualquier vínculo con el Estado Islámico u otras organizaciones similares. También defendía que vive en España desde 2021, que tiene una solicitud de asilo en trámite, y que su centro de vida actual se encuentra en España, «donde ha desarrollado su proyecto personal y vital, por lo que no existe riesgo de fuga».

Pero el Ministerio Fiscal se opone tajantemente a la medida. En su argumentario, sostiene que el investigado tenía cuentas en redes sociales desde las que difundía mensajes de Estado Islámico o de sus líderes, imágenes y vídeos violentos y desde las que, según el fiscal, incitaba al martirio y a viajar a zonas en conflicto, como Somalia. Además, el fiscal alega que trató de convencer a un joven de que se sumase a la guerra santa («yihad») y de que viajase con él a Jordania, «para recibir adiestramiento militar y tomar las armas para establecer el califato».

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La Audiencia Nacional considera que el investigado debe seguir en prisión, para evitar el riesgo de reincidencia (dada la gravedad de los hechos que se le atribuyen) o de que huya a Jordania o Cisjordania, donde tiene familia.