Hospital do Salnés, el reto de «seguir innovando e investigando» tras 25 años

Dotado ahora de los servicios de Admisión; Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor; Cirugía Ortopédica y Traumatología; Cirugía General y Digestiva; Medicina Interna; Pediatría; Urgencias y de Ginecología y Obstetricia, el Hospital Público de O Salnés se inauguraba hace un cuarto de siglo tal para atender un área sanitaria de 70.000 habitantes, correspondientes a los Concellos de Cambados, Catoira, A Illa, Ribadumia, Vilanova y Vilagarcía.

Nació con una superficie construida de 12.060 metros cuadrados y un área asistencial formada por dos plantas de hospitalización –las ampliaciones vendrían en años posteriores– con un total de 84 camas.

Inicialmente poseía un bloque quirúrgico constituido por tres quirófanos y una zona de urgencias formada por diez boxes, siendo uno de ellos de urgencia vi tal. Para completar el servicios con una sala de yesos y una unidad de observación con seis camas.

El bloque obstétrico estaba formado por una sala de partos y dos salas de dilatación, mientras que el área de diagnóstico contaba con una sala de radiología, una de telemando digital, una de TAC, otra de ecografía y una de mamografía.

Los primeros pasos el Hospital do Salnés, hace un par de década. / FdV

El centro sanitario también se estrenó con dos salas de pruebas especiales de endoscopias, un área de farmacia, un servicio de rehabilitación y un laboratorio general, junto con un área de consultas externas formada por dieciséis salas.

Fue inaugurado en enero de 2001 por los entonces presidente de la Xunta y alcalde de Vilagarcía, Manuel Fraga y Javier Gago, respectivamente.

Se anunciaban en aquel acto que al mes siguiente se pondrían en marcha las consultas de Medicina Interna, Cirugía General y Otorrinolaringología, y que en marzo se estrenaría el servicio de cirugía menor de las dos últimas especialidades y se incorporarían las consultas externas de Traumatología, Urología y Obstetricia.

Ya en abril se abrirían los servicios de esterilización y radiología, siendo mayo el mes de mayores novedades, con la puesta en marcha del departamento de cirugía mayor ambulatoria y las consultas de digestivo y rehabilitación, así como por el estreno del laboratorio y la especialidad de anestesia, reservándose para junio de 2001 el programa de hospitalización y el servicio de Urgencias, quedando para el final el servicio de Pediatría.

Es decir, que el hospital comarca ubicado en Vilagarcía se encuentra ahora en plena celebración de su 25 aniversario, por lo que bueno es detallar sus principales características.

Los orígenes del centro hospitalario. / Iñaki Abella

El servicio de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor, por ejemplo, desarrolla su actividad en áreas como quirófano, Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA), Unidad de Críticos y Anestesia fuera del área quirúrgica: RCP, intubación (IOT) y ventilación mecánica, canalización de accesos vasculares centrales, sedación de pacientes en áreas no quirúrgicas y analgesia en el trabajo de parto, entre otras funciones. También se ocupa de la consulta de preanestesia y de las unidades del dolor crónico y del dolor agudo.

La misión del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica (COT) es, por su parte, la de «contribuir a mejorar la salud y promover la máxima efectividad, calidad, seguridad, equidad y satisfacción en la provisión de servicios sanitarios, garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario y siendo un referente del área general de gestión clínica».

En cuanto al servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo (CGD), presta atención sanitaria especializada a casi 80 000 habitantes de Vilagarcía, Cambados, Vilanova, Ribadumia, A Illa y Catoira, aunque en periodos estivales puede llegar a duplicar la población atendida.

El de Medicina Interna abarca desde la consulta o servicio de Urgencias hasta la hospitalización. «Al médico internista no le es ajeno ningún problema médico del paciente –explican en el hospital–, aún siendo consciente de la necesidad de intervención por parte de otros especialistas para alcanzar un correcto diagnóstico y tratamiento sobre su estado o su enfermedad».

El servicio de transporte al hospital desde Vilanova. / Iñaki Abella

Añaden que «nuestra atención ha de ser, en todo momento, completa, científica e integradora de los aspectos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos del paciente, mediante el uso adecuado de los recursos médicos disponibles».

Desde el Sergas hacen constar que «el internista debe sumar profundos conocimientos científicos con una amplia experiencia clínica, un elevado interés de perfeccionamiento profesional y un gran sentido de la responsabilidad en el cuidado personal y continuo de los enfermos bajo su atención».

Para añadir que en un hospital comarcal como el de O Salnés, «donde es el especialista de área médica de referencia, todos estos aspectos cobran especial relevancia, ya que carecemos de la presencia continua de otros especialistas y debemos suplir su ausencia con mayores conocimientos y dedicación, sin perjuicio de la necesidad de derivación al hospital de referencia que necesitan algunos de nuestros pacientes».

Terminan diciendo que «el internista actúa también como consultor para otras especialidades del centro, como Cirugía, Traumatología, Urología o Ginecología, ya que, en general, ningún proceso o problema clínico es ajeno al internista, puesto que su campo de actuación es prácticamente ilimitado».

Uno de los muchos niños nacidos en el «hospital amigo de los niños». / Iñaki Abella

Se dedica al «control y tratamiento de las pacientes con enfermedades crónicas, edad avanzada y gran carga de comorbilidad, además de realizar el proceso diagnóstico de enfermos remitidos desde Atención Primaria u otras especialidades para el estudio de alteraciones clínicas, analíticas o radiológicas, así como el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas y el manejo de las enfermedades autoinmunes sistémicas».

Otro de los servicios prestados es el de Pediatría, que trata a pacientes desde su nacimiento hasta los 15 años. Desde 2005 el de O Salnés es un hospital avalado por la acreditación Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, que otorgan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

Y uno de los más laureados es el servicio de Obstetricia y Ginecología, uno de los pocos en España acreditado como «hospital amigo de los niños».

Se ha convertido en «una referencia para profesionales del área de Obstetricia que acuden a nuestro servicio para completar su formación en la asistencia al parto humanizado, el uso del agua en el parto o las técnicas alternativas para control de la analgesia o la walking epidural (epidural móvil), todo ello en colaboración con los ginecólogos, matronas y personal auxiliar y administrativo del servicio».

Todo ello al abrigo del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés, cuyo objetivo, insiste su gerente, José Flores, es «prestar servicios sanitarios de atención primaria y atención especializada a cuantas personas nos elijan, ofreciendo una prestación de calidad, centrada en el paciente y en el usuario y basada en la mejora continua, la eficiencia, la amabilidad, la responsabilidad y la transparencia».

Un cuarto de siglo después del estreno del hospital do Salnés, el reto es «seguir innovando en técnicas y procedimientos asistenciales y de gestión, así como seguir impulsando la investigación y formación entre los profesionales para seguir avanzando».