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Herido el conductor de un ciclomotor en Cambados

El hombre, de 61 años y vecino de Vilanova, fue trasladado al Hospital de O Salnés

Imagen del accidente ocurrido en Cambados

Imagen del accidente ocurrido en Cambados / FDV

Adolfo Gago

Cambados

Un herido de cierta consideración es el resultado de un accidente que se registró en la tarde de este lunes en Cambados. Los hechos tuvieron lugar sobre las 16.15 horas, cuando colisionaron un coche y un ciclomotor en la Ep-9005 a su paso por el lugar de A Laxe, en la parroquia cambadesa de Corvillón.

Un particular alertó al 112 de lo ocurrido informando de que el motorista se encontraba herido. Desde la central de emergencias de Galicia se movilizó de inmediato a Urxencias Sanitarias, Policía Local de Cambados, Servizo de Emerxencias de ese municipio, Protección Civil de Ribadumia y Guardia Civil de Tráfico. El herido, J. C. M. G., de 61 años y vecino de Vilanova, tuvo que ser trasladado a un centro sanitario al presentar varias contusiones y raspones, así como dolor torácico y lumbar, como consecuencia de la caída del ciclomotor.

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