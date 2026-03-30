El gobierno de Meaño invierte en viales que conectan Ganón-Xil, Pazos y Pedras Roibas

El plan municipal de modernización y mejora de la seguridad vial en diferentes puntos del término municipal de Meaño se ha centrado en los últimos tiempos en las actuaciones previstas para los viales que unen Ganón-Xil con Castro Dena; en el núcelo de población de Pazos, en Simes, y en Pedras Roibas de Padrenda.

Cabe recordar que la pretensión es destinar más de 300.000 euros del Plan +Provincia de la Diputación a que Meaño cuente con unas «infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales», como señala el gobierno de Carlos Viéitez.

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Así, además de asfaltados, los proyectos incluyen tramos de cunetas, mejora de la señalización y en el caso de Pazos hay una ampliación del vial que vertebra la conexión de la carretera PO-300 con los núcelos de casas de Pazos, ABouza y Vilariño, dando respuesta a una demanda vecinal.