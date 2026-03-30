Eliminado un vertido de aguas residuales en Catoira tras la actuación de Augas de Galicia

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, ha contribuido recientemente a la eliminación de un vertido de aguas residuales de origen municipal en la parroquia de Dimo, en el municipio coruñés de Catoira.

El episodio fue detectado por el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) durante una inspección rutinaria en el marco de sus labores de vigilancia en los ayuntamientos de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Según informaron fuentes autonómicas, la incidencia consistía en el vertido de aguas residuales urbanas sin ningún tipo de depuración previa.

El origen del problema se encontraba en varias roturas localizadas en un pozo de la red de saneamiento municipal, lo que provocaba que las aguas fecales acabasen desembocando en el margen izquierdo del río Catoira, con el consiguiente impacto ambiental.

Tras detectar las deficiencias y realizar las comprobaciones pertinentes, los técnicos de Augas de Galicia comunicaron la situación al Ayuntamiento de Catoira, como responsable de la gestión de la red, para que adoptase las medidas necesarias con el fin de eliminar el foco contaminante.

En una inspección posterior, el personal del PCV verificó que el gobierno local había ejecutado trabajos de sellado del pozo afectado, corrigiendo así el punto de vertido y poniendo fin a los aportes irregulares de aguas residuales al dominio público hidráulico.

Con esta actuación, la administración autonómica destaca la importancia de la colaboración entre organismos para garantizar la protección de los recursos hídricos y evitar episodios de contaminación en los cauces fluviales.