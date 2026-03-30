Turismo
Desbrozan la Ruta da Pedra e da Auga para los festivos
El Ayuntamiento de Ribadumia reparó la senda y ahora está limpiando los márgenes
A.M.
El Concello de Ribadumia lleva a cabo estos días trabajos de desbroce en la Ruta da Pedra e da Auga con el objetivo de completar los trabajos de puesta a punto realizados en las últimas semanas con vistas al puente festivo.
Estas actuaciones se suman a las tareas previas de reparación del firme, que había quedado muy dañado por los sucesivos temporales del invierno, contribuyendo a mejorar el estado general de esta ruta, uno de los principales atractivos naturales y turísticos de Ribadumia para Semana Santa.
Los trabajos de estos días se centran en la limpieza de vegetación en los márgenes del recorrido, favoreciendo así su accesibilidad, la seguridad y una mejor experiencia para las personas usuarias. La Ruta da Pedra e da Auga es uno de los principales atractivos turísticos del interior de O Salnés, y además de por Ribadumia, discurre por Meis.
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