El Concello de Vilagarcía destina 205.000 euros al pago de seguros

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa destinará este año unos 205.000 euros al pago de los seguros que tiene contratados. La partida más elevada corresponde al seguro de responsabilidad civil general del Ayuntamiento, ya que asciende a 110.250 euros, lo que supone más de la mitad del total.

En segundo lugar, las pólizas de los edificios municipales tienen un coste conjunto de 52.100 euros. Los seguros de la flota de vehículos cuestan por su parte 41.000 euros. Y, finalmente, la administración local ha contratado también una serie de polizas para obras de arte o para cubrir los accidentes de trabajadores municipales o de los miembros de la corporación, por un total de casi 7.200 euros.

Estos importes han sido aprobados en la junta de gobierno municipal del pasado día 9 de marzo y corresponden a los informes de renovación remitidos por la compañía Mutua General de Seguros.

La póliza de importe más elevado es la de responsabilidad civil general. Tras ella se encuentra la que corresponde a los edificios municipales y en esta, el importe más alto es el del seguro del auditorio, ya que asciende a más de 17.500 euros. También son relevantes las partidas del seguro del edificio consistorial, ya que cuesta más de 9.000 euros, o el del aparcamiento subterráneo de Juan XXIII, que cuesta 2.700 euros.

Otra partida importante es la de la póliza del inmueble donde se encuentra el Servicio Preventivo Asistencial de Drogodependencias (SPAD), ya que supera los 5.300 euros. Eso sí, el Ayuntamiento podrá recuperar parte de ese dinero más adelante, puesto que el servicio ha sido transferido a la Xunta de Galicia desde el 1 de enero y, por lo tanto, deberá ser la administración autonómica la que asuma los gastos de dicho edificio.

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Por su parte, la protección de la flota de vehículos municipales vale en su conjunto 41.000 euros. Como en el caso de los edificios, la compañía remite a Ravella un documento en el que desglosa el coste por cada departamento. En este caso, el más elevado es el que corresponde a los vehículos de Vías Públicas, ya que superan los 10.500 euros. También son cifras elevadas las que corresponden a asegurar los vehículos de Protección Civil, unos 7.600 euros; los del Servicio de Emerxencias, 6.300 euros; los de Medio Ambiente, 5.700 euros; y los de Alumbrado, un poco menos de 4.000 euros. Finalmente, hay una cobertura para los accidentes de los trabajadores municipales con una póliza de 5.000 euros. También hay 1.200 euros para asegurar las embarcaciones de Protección Civil, 800 euros para obras de arte, y 181 euros que cubren los accidentes que puedan sufrir los miembros de la corporación.