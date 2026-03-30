Bodegas Martín Códax reabre el centro enoturístico de Pé Redondo
Afianza su apuesta por un modelo de enoturismo sostenible
M. Méndez
El centro enoturístico Pé Redondo, situado en Meis e impulsado por Bodegas Martín Códax, reabre sus puertas esta Semana Santa, tras la buena acogida registrada durante su inauguración el pasado otoño.
La reapertura de este espacio refuerza la oferta enoturística de la bodega, consolidándose como una propuesta complementaria a las visitas tradicionales y ofreciendo a los visitantes una experiencia más inmersiva centrada en el paisaje, el viñedo y el origen de sus vinos.
Ubicado en un enclave de especial valor paisajístico y vitícola, propone un recorrido que conecta al visitante con el entorno natural y permite interpretar el territorio en el que nacen los vinos.
La vuelta a la actividad de este centro coincide con uno de los periodos de mayor afluencia turística del año en la zona, cuando numerosos visitantes se acercan a las Rías Baixas atraídos por su oferta enogastronómica. En este contexto, la bodega amplía sus propuestas para responder a la creciente demanda de experiencias vinculadas al vino y al territorio.
Con Pé Redondo, Bodegas Martín Códax afianza su apuesta por un modelo de enoturismo sostenible y arraigado al origen, en el que el visitante puede comprender de forma más completa todo lo que hay detrás de cada vino: el trabajo en el viñedo, el paisaje que lo rodea y las personas que lo hacen posible.
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