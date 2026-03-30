En Rubiáns
Avanzan las obras de creación de un nuevo acceso para la Vía Verde
El nuevo acceso a la Vía Verde do Salnés por Rubiáns empieza a tomar forma. La empresa adjudicataria, Construcciones Vales, lleva casi un mes trabajando en la zona y ya se aprecia una parte del nuevo acceso (imagen de la izquierda). La obra cuesta 200.000 euros, financiados con los fondos europeos Next Generation, y debería estar terminada hacia finales de abril. El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad al itinerario, pues en la actualidad resulta un poco complicado en su inicio oficial, de ahí que muchos usuarios prefieran aparcar en el kilómetro 1, frente al pazo de Rubiáns. La vía verde comunica Vilagarcía con Portas (imagen de la derecha), y mide 9,5 kilómetros.
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