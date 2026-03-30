Música
Ameixa Rock busca talento en nuevas bandas gallegas
El festival de Carril abre su concurso para agrupaciones emergentes con 300 euros de premio y una actuación en la edición de este año
Vilagarcía
El festival Ameixa Rock ha abierto la convocatoria de su Concurso de Bandas Emergentes, una propuesta dirigida a grupos y artistas gallegos de rock, punk, garaje y estilos afines con repertorio propio. La iniciativa ofrece un premio de 300 euros y la posibilidad de actuar como banda invitada en la edición de 2026 del certamen, que se celebrará en Carril el primer fin de semana de septiembre. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 1 de abril al 1 de mayo y las candidaturas deberán remitirse al correo ameixarockcarril@gmail.com. Con este certamen, Ameixa Rock refuerza su apoyo a la escena musical emergente gallega.
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio