Ameixa Rock busca talento en nuevas bandas gallegas

El festival Ameixa Rock ha abierto la convocatoria de su Concurso de Bandas Emergentes, una propuesta dirigida a grupos y artistas gallegos de rock, punk, garaje y estilos afines con repertorio propio. La iniciativa ofrece un premio de 300 euros y la posibilidad de actuar como banda invitada en la edición de 2026 del certamen, que se celebrará en Carril el primer fin de semana de septiembre. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 1 de abril al 1 de mayo y las candidaturas deberán remitirse al correo ameixarockcarril@gmail.com. Con este certamen, Ameixa Rock refuerza su apoyo a la escena musical emergente gallega.