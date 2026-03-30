El acto a la memoria del juez Pando será el 18 de abril

Será al mediodía del próximo 18 de abril cuando Vilagarcía cierre la deuda que mantiene con la figura del juez Luís Pando Rivero. Esa jornada, los colectivos Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica y O Faiado da Memoria celebrarán un acto público en el edificio de los juzgados de Vilagarcía en el que se descubrirá una placa conmemorativa. Pando Rivero fue titular de la administración de justicia que ejerció en el municipio arousano durante la II República y que fue ejecutado por la represión franquista en diciembre de 1936 por mantener su fidelidad a la legalidad democrática de la que fue un ejemplar servidor.

Al acto estarán invitadas autoridades de los ámbitos estatal, gallego, provincial y municipal, así como representantes de la carrera judicial, junto con su familia y personas destacadas del movimiento memorialista y asociativo comprometido con la dignificación de las víctimas del franquismo. La convocatoria se concibe como un espacio de reconocimiento institucional, memoria democrática y reflexión cívica.

La colocación de la placa, autorizada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) mediante acuerdo adoptado el 12 de diciembre de 2025, responde a la iniciativa que impulsaron las dos entidades, que llevan años de trayectoria dando la justa visibilidad a personas y hechos que fueron silenciados durante años en la historia local.

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Insisten desde los dos colectivos que el acto del 18 de abril quiere ser un homenaje a la memoria de Luís Pando y, al mismo tiempo, una llamada colectiva a la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos. Su figura fue reconocida social e institucionalmente en los últimos años, peros la colocación de esta placa supone un paso especialmente significativo en la reparación simbólica, «al situar la memoria del juez en el espacio institucional donde desarrolló su labor». El gesto recuerda que la independencias judicial, la legalidad constitucional y la defensa de la justicia son pilares esenciales en democracia y que hubo quien pagó con su vida mantenerlos frente a la violencia y la injusticia. n