Sucesos
La Policía Local de Vilagarcía denuncia a tres establecimientos por incumplir el horario de cierre
Localizan un coche abandonado en plena calzada en López Ballesteros
La Policía Local de Vilagarcía de Arousa denunció la pasada madrugada a tres establecimientos de ocio nocturno que, presuntamente, excedían el horario máximo de actividad. Igualmente, durante el turno de noche, los agentes localizaron un coche accidentado en la calle López Ballesteros, que fue abandonado en la misma calzada por sus propios ocupantes, puesto que cuando llegaron los agentes al punto no había nadie que se hiciese cargo del turismo.
Durante el fin de semana, la Policía Local realizó numerosas intervenciones. En la noche del viernes para el sábado, por ejemplo, lograron interceptar a un conductor que se dio a la fuga durante dos kilómetros tras ser detectado por la policía en la zona de Carril sobre las dos de la madrugada. Los agentes le identificaron y comprobaron que no tenía carné de conducir. El denunciado tiene 36 años y es vecino de Vilagarcía.
Igualmente, durante el sábado, los agentes intervinieron en una pelea multitudinaria en la que resultó herida en la cara una mujer brasileña de unos 30 años, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro sanitario para su valoración. n
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