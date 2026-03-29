Las playas de Vilagarcía recuperan su mejor aspecto tras las labores de limpieza y acondicionamiento

Las principales playas de Vilagarcía encaran la Semana Santa con una imagen renovada tras las labores de descompactado, aireado y limpieza realizadas en los últimos días en los arenales de A Concha-Compostela, O Campanario y O Preguntoiro. El operativo, enmarcado en la puesta a punto de los recursos turísticos del municipio ante el inicio de la temporada de primavera y verano, permitió recuperar la suavidad de la arena después de un invierno marcado por las lluvias intensas, además de contribuir a la eliminación de microorganismos.

La actuación más amplia se desarrolló en A Concha-Compostela, por tratarse del arenal de mayor superficie y uso del término municipal. Allí se intervino tanto en la zona de baño como en el amplio espacio de recreo situado entre la playa y el paseo marítimo. Los trabajos comenzaron con una limpieza exhaustiva, en la que se combinaron medios mecánicos para la retirada de algas y residuos con tareas manuales centradas, sobre todo, en la recogida de plásticos. Posteriormente se empleó maquinaria específica para remover la arena, endurecida y compactada por el efecto acumulado de las precipitaciones invernales. El proceso concluyó con el paso de la máquina limpiaplayas, encargada de peinar y nivelar la superficie.

Junto a estas labores, también se realizaron tareas de desbroce de la vegetación que había crecido tanto en la propia playa como en el entorno del paseo marítimo y bajo las pasarelas de madera. En A Concha-Compostela se actuó asimismo sobre algunos brotes de cadillo, dentro de las medidas preventivas previstas tras la regeneración del arenal.

El acondicionamiento no se limitó a la arena. Operarios municipales repusieron pasarelas de madera, revisaron los baños públicos y repararon bancos y mesas en el pinar de A Concha, donde además se retiró un viejo pico y se instaló un nuevo equipo de calistenia. En O Campanario, en Bamio, los trabajos de mantenimiento de servicios ya están concluidos, mientras que en O Preguntoiro, en Vilaxoán, quedarán rematados a comienzos de la próxima semana.

Noticias relacionadas

El Concello también intervino en otro de sus enclaves más visitados, el mirador de la cruz de Xiabre, donde se desbrozó la maleza acumulada en escaleras y pasarelas de acceso y se repararon los bancos. Queda pendiente el relleno de las gradas en forma de peldaños, arrastrado por las corrientes de agua de las últimas lluvias. Esa actuación se aplazará hasta que la primavera esté más avanzada y exista una previsión meteorológica más favorable, con el fin de asegurar la estabilidad de los materiales. Entretanto, el municipio intensifica ya la limpieza ordinaria en sus playas para recibir a vecinos y visitantes con los arenales «en su mejor cara».