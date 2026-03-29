La Plataforma Galega Vivenda Xa! reivindica el derecho a un hogar

La problemática del acceso a la vivienda centró en la mañana de ayer un acto abierto a la ciudadanía celebrado en la sala de conferencias del auditorio de Vilagarcía, promovido por la Plataforma Galega Vivenda Xa! con el objetivo de abrir el debate, recoger propuestas vecinales y dar voz a la sociedad ante una situación que el colectivo considera cada vez más grave.

La cita sirvió para poner sobre la mesa algunas de las principales dificultades que, a juicio de la plataforma, están detrás del deterioro del acceso a un hogar digno. Entre ellas, el encarecimiento de los precios de compra y alquiler, la escasez de vivienda pública, la existencia de pisos vacíos sin uso y el progresivo empeoramiento del parque residencial. A este escenario, sus representantes sumaron además la subida general de costes derivada del actual contexto internacional.

Durante la sesión, Vivenda Xa! cargó tanto contra las políticas impulsadas por el Gobierno central en esta legislatura como contra la actuación de la Xunta, a la que reprocha falta de implicación pese a tener las competencias en materia de vivienda. En el plano local, la plataforma consideró insuficientes medidas como el recargo aplicado a los pisos turísticos en la tasa de basura, al entender que no afrontan de forma real el problema.

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El colectivo defendió propuestas como la regulación de los alquileres, la creación de más vivienda pública y la movilización del parque vacío.