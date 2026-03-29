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Interceptan a una pareja tras entrar en un túnel del tren de alta velocidad en Vilagarcía

La chica tenía 18 años y el chico, 16

Se enfrentan a multas elevadas por la infracción

Imagen anterior de un tren circulando por un túnel de la línea de alta velocidad.

Imagen anterior de un tren circulando por un túnel de la línea de alta velocidad. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Anxo Martínez

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa y el servicio de seguridad del ADIF interceptaron en la tarde de este domingo a una pareja que había accedido al interior de uno de los túneles del tren de alta velocidad, a su paso por el municipio arousano.

En concreto, poco después de las 20.00 horas, el ADIF advirtió a la Policía Local de que había visto a través del circuíto de cámaras de los túneles como una pareja joven accedía al interior del situado en Bamio.

Una patrulla de Policía Local consiguió interceptar a la salida del túnel a dos jovenes, una chica de 18 años y un chico de 16. El servicio de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) también trasladó una de sus patrullas.

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Desde la Policía Local se recuerda que acceder a las vías férreas constituye una infracción que conlleva elevadas multas que se agravan en el caso de que afecten a la circulación de trenes.

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