Interceptan a una pareja tras entrar en un túnel del tren de alta velocidad en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa y el servicio de seguridad del ADIF interceptaron en la tarde de este domingo a una pareja que había accedido al interior de uno de los túneles del tren de alta velocidad, a su paso por el municipio arousano.

En concreto, poco después de las 20.00 horas, el ADIF advirtió a la Policía Local de que había visto a través del circuíto de cámaras de los túneles como una pareja joven accedía al interior del situado en Bamio.

Una patrulla de Policía Local consiguió interceptar a la salida del túnel a dos jovenes, una chica de 18 años y un chico de 16. El servicio de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) también trasladó una de sus patrullas.

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Desde la Policía Local se recuerda que acceder a las vías férreas constituye una infracción que conlleva elevadas multas que se agravan en el caso de que afecten a la circulación de trenes.