El Céltiga celebra su centenario rodeado de afecto

Lo que se vivió ayer en el Auditorio de A Illa fue mucho más que un acto institucional. El centenario del Céltiga se convirtió en una celebración cargada de emoción, memoria y orgullo colectivo, una de esas citas que permiten entender hasta qué punto un club puede acabar confundido con la propia historia de un pueblo. Porque el Céltiga, nacido en marzo de 1926, no es solo una entidad deportiva. Es una referencia sentimental para generaciones enteras de isleños y también para muchos de los que, sin haber nacido en A Illa, encontraron en sus colores una forma de pertenencia.

La convocatoria reunió a buena parte de esa gran familia que el club ha ido construyendo durante un siglo. En el auditorio se mezclaban antiguos jugadores, directivos de distintas épocas, aficionados, vecinos y representantes del fútbol gallego y español, todos convocados por un mismo sentimiento. Entre los asistentes figuraban el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el de la Federación Galega, Pablo Prieto, en una muestra del peso simbólico que el centenario del Céltiga ha alcanzado más allá del municipio.

Louzán quiso subrayar precisamente ese valor emocional al referirse al Céltiga como un club que «representa la unión de un pueblo». Sus palabras encontraron eco en el ambiente que se respiraba en la sala, marcada por el reencuentro de muchas personas ligadas a la historia de la entidad. También tuvo palabras de admiración para el campo del Salvador Otero, al que definió como «uno de los más bonitos de España», poniendo en valor uno de los escenarios más reconocibles de la identidad futbolística isleña.

Los presidentes de los clubes vecinos acompañaron al Céltiga, al igual que la Federación Española y la Gallega. / Noe Parga

Uno de los momentos más sentidos de la tarde llegó con la intervención del actual presidente, José Ricardo Dios, “Harry”, que habló desde la emoción y desde la vivencia personal de quien ha crecido de la mano del club. Recordó su vinculación con el Céltiga desde los seis años hasta los 64 que tiene hoy y confesó el privilegio que supone para él estar al frente de la entidad justo en el año de su centenario. Fue un discurso íntimo y sentido, muy aplaudido por un auditorio entregado.

La ceremonia dejó además varios gestos cargados de simbolismo. Louzán hizo entrega al club de una camiseta de la selección española con el nombre del Céltiga y el número 100, mientras que la Federación Galega también quiso sumarse al homenaje con otro obsequio. Pero uno de los instantes más emotivos se produjo cuando Álex Zels pidió un aplauso para el anterior presidente, Juan José Rial, en un reconocimiento que conectó con la memoria de quienes sostuvieron al club a lo largo de las últimas décadas.

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Uno de los momentos más emotivos tuvo como protagonista al expresidente Juan José Rial. / Noe Parga

El acto sirvió también para presentar algunos de los hitos del programa del centenario, entre ellos el himno conmemorativo, escrito y producido por Víctor García con las voces de Uxía y Sonia Lebedinsky, acompañado por un vídeo de Adrián Barreiro. También se dio a conocer la camiseta vintage que el equipo lucirá el 5 de abril ante el Alondras y se recordó la gala prevista para el 27 de junio. El broche final lo puso la interpretación del himno del centenario, cierre perfecto para una tarde de emoción compartida en la que A Illa volvió a mirarse en el espejo de su club más antiguo.