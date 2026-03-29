Brindis primaverales con espumoso

Los vinos espumosos han sido tradicionalmente asociados a la sobremesa de las celebraciones, sobre todo navideñas. Sin embargo, son caldos que pueden consumirse en cualquier momento del año y que maridan a la perfección con numerosos alimentos.

Romper los viejos mitos es precisamente una de las finalidades de Essspop!, la feria de vinos espumosos de Cambados, que ha alcanzado 12 ediciones y que este fin de semana se celebra en el parque de Torrado.

Una de las casetas de la feria. | NOÉ PARGA

Una feria que se presentó en febrero en Ourense, para atraer a públicos de otras ciudades gallegas, y que de algún modo empezó unas semanas después con una cata para representantes de diferentes entidades sociales del municipio arousano. Sin embargo, el brindis oficial fue a última hora de la tarde del viernes.

Ayer sábado fue el día grande de una feria que reúne a 14 bodegas con referencias de espumosos, y que se complementa con una zona gastro y una amplia programación de conciertos en directo. El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, es el organizador de una cita que pone en valor una de las preparaciones más singulares, y con mayor proyección de futuro, de la denominación de origen Rías Baixas.

El grupo Galifunk Brass será el encargado de poner hoy el broche musical a las jornadas, a partir de las 13.30 horas. Además de las actuaciones, la zona gastro estará abierta para ofrecer una propuesta culinaria pensada para maridar con los vinos espumosos y completar la experiencia sensorial.

Las XII Xornadas de Viños Espumosos Rías Baixas cuentan con el respaldo del Concello de Cambados y de la Diputación de Pontevedra. Tratan de reforzar la apuesta de la localidad por un modelo de turismo vinculado al vino, la gastronomía y la música en directo.

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Con entrada libre y un ambiente festivo, Essspop! se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar y conocer los espumosos de Rías Baixas.