Bendición de ramos y primeras procesiones en las parroquias

Las parroquias de O Salnés celebran hoy las misas y bendiciones de palmas y ramos. En Vilagarcía, la bendición será a las 10.30 horas, en el atrio de la iglesia de Santa Eulalia de Arealonga, y a su término saldrá la procesión de la Borriquita, por el entorno de la plaza de España. Mientras, en Paradela (Meis) tendrá lugar la primera escenificación de su Semana Santa viviente, y empieza a las 13.00 horas.

En Cambados, la bendición en Fefiñáns es a las 12 del mediodía. Y en O Grove empieza a las 11.45 horas, en la explanada de la capilla de San Roque, y luego sale la procesión hasta la iglesia parroquial.

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Mientras, en los mercados de la comarca se vendían ayer palmas, lazos y ramas de olivo. En Vilagarcía, Charo Cores despachaba las trenzas trabajadas a precios de entre 3 y 9 euros; las lisas costaban desde 6 euros las más sencillas, hasta 20 las más grandes, de 1,70 metros; y las ramas de olivo valían un euro. n