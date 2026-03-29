Religión y turismo
Arousa inicia la Semana Santa con las multitudinarias bendiciones de ramos
La plaza de Fefiñáns luce un aspecto espectacular en la salida de la primera procesión desde la iglesia de San Benito
La parroquia de Paradela recrea la entrada de Jesús en Jerusalén
La plaza de Fefiñáns a rebosar de gente es una imagen que siempre impresiona. Con capacidad para unas 5.000 personas, la emblemática plaza cambadesa luce siempre con un aspecto impresionante en Domingo de Ramos, ya que es en ella, a los pies de la iglesia de San Benito, donde se produce la bendición de las palmas y los ramos, y de donde sale la procesión de la Burrita, la primera de las muchas que se celebran en Cambados en Semana Santa.
Ayer, el aspecto de Fefiñáns era una vez más sobrecogedor. Y es que el buen tiempo animó la asistencia a los actos religiosos en toda Arousa.
También se reunieron cientos de personas en Paradela, una parroquia de Meis en la que estas fechas se viven con un cariño especial debido a su Semana Santa viviente, un evento declarado de Interese Turístico Galego en el que se implican de forma directa decenas de vecinos de la localidad y que destaca por su representación teatralizada de los principales momentos de la Pasión de Jesús.
El papel de Jesucristo lo hace este año, por primera vez, Gabriel Magariños. Su primera aparición ayer fue a lomos de la burrita, acompañado de los discípulos, con quienes salió del entorno de la Casa da Fábrica (local situado junto a la iglesia que utilizan los vecinos para sus ensayos y como almacén) rumbo al cruceiro de Outeiro, desde donde bajaron para representar la entrada de Jesús en Jerusalén.
La burrita cruzó como siempre a paso tranquilo por el pasillo que le hacían cientos de personas, con sus palmas, trenzas y ramitas de olivo. La bendición de ramos fue, tanto en Paradela como en Fefiñáns, uno de los momentos más emotivos y esperados de la jornada. Lo fue igualmente en Vilagarcía.
En este caso, la parroquia de Santa Eulalia de Arealonga es una de las más madrugadoras, pues celebra su bendición a las 10.30 de la mañana. Luego salió la procesión de la Borriquita, organizada por la cofradía Segunda Estación, para recorrer la plaza de España.
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