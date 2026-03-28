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La Xunta promociona su carné + 65 en «la mejor bodega de blanco del mundo»

Paco y Lola ofrece descuentos del 10 por ciento en sus visitas a los poseedores de la tarjeta | El director xeral de Maiores visita la cooperativa de Meaño

El alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, y el director xeral, muestran una réplica del carné. | IÑAKI ABELLA

El alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, y el director xeral, muestran una réplica del carné. | IÑAKI ABELLA

Anxo Martínez

Meaño

El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, destacó ayer las ventajas y beneficios que tiene para las personas mayores el Carné +65. Lo hizo en una visita a la bodega Paco y Lola, en Meaño, uno de los establecimientos adheridos a este programa de la Xunta de Galicia.

En la actualidad, mas de 900 establecimientos de toda la comunidad están adheridos a esta iniciativa, que tiene entre sus objetivos favorecer el envejecimiento activo y saludable. En estos locales, los mayores de 65 años podrán contar con ventajas como descuentos, ofertas o promociones en diferentes productos y servicios relacionados con la salud y el bienestar, así como con el ocio y la restauración.

En el caso de Paco y Lola, por ejemplo, los usuarios de la tarjeta podrán beneficiarse de descuentos del 10 por ciento en las visitas a la bodega, en las que se incluye una cata de sus caldos.

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La Xunta escogió para promocionar este carné Paco y Lola, una cooperativa vitivinícola nacida en Meaño hace ya 21 años, que es la mayor de Galicia por número de socios, y que en los últimos años ha tenido importantes reconocimientos a su trabajo, como fue la declaración de «Mejor bodega productora de vino blanco del mundo», en el International Wine & Spirit Competition, celebrado en Londres en noviembre pasado; o el premio al Paco & Lola Prime de 2021 como mejor vino blanco en el Premio de Alimentos de España. Fue en las instalaciones de Paco y Lola donde el director xeral de la Consellería de Política Social animó a los mayores de 65 años a beneficiarse de las ventajas del carné +65, que es gratuito para los usuarios, y que no es necesario activar. Únicamente hay que acudir con él a los establecimientos adheridos para poder beneficiarse de las ventajas.

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