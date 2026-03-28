La Xunta permitirá que los establecimientos costeros de Pontevedra permanezcan abiertos hasta el 31 de octubre, sin interrupciones

La temporada de actividades de ocio en la costa de Pontevedra arranca con 357 autorizaciones para instalaciones y servicios temporales en playas y en la franja litoral. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó este viernes el chiringuito O Faro, en A Illa de Arousa, donde puso en valor el volumen de títulos ya concedidos y el nuevo escenario abierto tras la asunción por parte de la Xunta de la gestión plena del litoral gallego.

Según explicó la responsable autonómica, 258 de esas autorizaciones se enmarcan en los planes de explotación aprobados a once ayuntamientos de la provincia que han optado por gestionar directamente los servicios de temporada en su costa. El resto corresponde a expedientes particulares vinculados a ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en la servidumbre de protección.

En el conjunto de Galicia, la Xunta ha resuelto favorablemente 760 solicitudes para chiringuitos, terrazas, casetas de salvamento o alquileres de canoas, entre otros usos ligados al ocio y al disfrute del litoral. A esa cifra se suman otros 83 expedientes que siguen en tramitación. Vázquez subrayó además que esta será la primera campaña gestionada íntegramente por el Ejecutivo gallego desde que asumió esas competencias el 1 de julio.

Otra de las principales novedades de la temporada es que los establecimientos podrán permanecer abiertos de forma ininterrumpida hasta el 31 de octubre, sin el cierre intermedio que hasta ahora se producía tras la Semana Santa. La conselleira defendió que este marco permite ordenar los usos del litoral con criterios «ambientales, sociales y paisajísticos», tratando de compatibilizar la conservación de la costa con la actividad económica.

La Xunta pondrá en marcha también un plan de vigilancia para comprobar que las ocupaciones y actividades autorizadas se ajustan a las condiciones fijadas en cada permiso. Ese control se realizará de manera coordinada con los agentes y vigilantes de recursos naturales.

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Durante la visita a O Faro, Ángeles Vázquez recordó además que los titulares de chiringuitos y establecimientos de comidas y bebidas en la costa pueden solicitar hasta el 4 de mayo las ayudas autonómicas dirigidas a impulsar prácticas más sostenibles, con inversiones en mobiliario, sombreado, eficiencia energética, ahorro de agua, gestión de residuos, accesibilidad e integración paisajística.