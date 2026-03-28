Denominación de origen
Viticultores Rías Baixas aboga por restringir las nuevas plantaciones
La agrupación profesional aclara su postura sobre la reducción de los rendimientos del viñedo
La Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas celebró el pasado viernes por la noche en Ribadumia una asamblea para explicar su posición sobre la controvertida propuesta de reducción de rendimientos del viñedo, que ha generado mucho debate durante las últimas semanas en la denominación de origen. La agrupación apunta, en primer lugar, que ellos no defienden la reducción de los actuales límites (de 12.000 kilos de uva por hectárea), sino que del mismo modo que son partidarios de que ese rendimiento pueda aumentarse en determinadas campañas, también sería bueno «contemplar la posibilidad de reducirlo puntualmente, si así lo considerase democráticamente el pleno del Consello Regulador, en el caso de que se detecte un exceso de stock que provoque un desequilibrio sectorial y que suponga una bajada excesiva de precios de la uva».
La Agrupación Rías Baixas advierte de que constatan en la actualidad, «un desequilibrio entre producción y comercialización, que a corto plazo puede suponer un quebranto para el sector productor». La entidad reclama «de forma clara y contundente» que se restrinjan las plantaciones de viñedo en las próximas tres años, y apela «a la sensatez, la prudencia y la unión ante un futuro incierto».
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