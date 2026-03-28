Vilagarcía se convierte en epicentro deportivo con 3.000 deportistas y media docena de torneos en Semana Santa

Vilagarcía afronta una Semana Santa marcada por una intensa actividad deportiva que volverá a situar a la ciudad como uno de los grandes polos de atracción del deporte base en Galicia. Entre el 28 de marzo y el 5 de abril, media docena de torneos y campeonatos reunirán a unos 3.000 deportistas en competiciones de baloncesto, fútbol, fútbol playa y remo, una cifra que puede multiplicarse si se tiene en cuenta el desplazamiento de familiares y acompañantes que suelen arropar a los participantes aprovechando además el periodo vacacional.

La programación reúne eventos ya consolidados y de notable tirón, como el Memorial Miguel Ángel González Estévez, la Copa Galega de minibasket, el torneo de fútbol playa, el Vilagarcía Basket Cup-Helena Mariño, la bandera de bateles y el Ramiro Carregal Soccer Cup. Todos ellos conforman una agenda que evidencia el peso creciente de Vilagarcía como sede de importantes acontecimientos deportivos, especialmente en categorías de formación, aunque en el caso del remo también con presencia absoluta.

Detrás de esta concentración de actividad se encuentra una combinación de factores que explican por qué clubes y federaciones siguen eligiendo la ciudad. «Por un lado, el dinamismo social y deportivo de Vilagarcía, que cuenta con 62 clubes en funcionamiento. Por otro, la variedad, cantidad y calidad de unas instalaciones municipales capaces de acoger de manera simultánea varias competiciones», señalan desde Ravella. A ello, «se suma la capacidad organizativa y logística del Concello y de su Fundación de Deportes, un aval que facilita que pruebas de ámbito autonómico y nacional encuentren en la localidad el escenario idóneo para su desarrollo».

Uno de los partidos disputados ayer en Fexdega. / Noe Parga

La vorágine deportiva arrancó ya ayer con la vigésima edición del Memorial Miguel Ángel González Estévez, que se disputará hasta el mediodía del domingo en Fexdega. También hoy sábado se celebrará la primera de las dos jornadas de la Copa Galega de minibasket, repartida entre las pistas de Fontecarmoa y la cancha del IES O Carril.

Ya el lunes tomará el relevo el fútbol playa con una jornada de convivencia promovida por la Federación Galega de Fútbol en la playa Compostela, mismo escenario en el que del 2 al 5 de abril se disputará el torneo organizado por el club Talitrus. En esas mismas fechas llegará también la vigesimonovena edición del Vilagarcía Basket Cup-Helena Mariño, con Fexdega como centro neurálgico y partidos repartidos entre Fontecarmoa, Castelao-Helena Mariño, Faxilde, Guillán y el IES O Carril.

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La recta final de la Semana Santa trasladará el foco a Vilaxoán. Allí se celebrará el jueves la Bandeira de Bateis Autoridade Portuaria, organizada por el club de remo local, mientras que del 3 al 5 de abril el San Martín pondrá el broche con la quinta Ramiro Carregal Soccer Cup. Una nueva demostración de que Vilagarcía juega, y cada vez más, en la liga de las grandes ciudades del deporte.