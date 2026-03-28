Registran un piso en Vilagarcía en el marco de una macrooperación en Ceuta

La Policía Nacional ha llevado a cabo durante la mañana de ayer viernes una nueva operación contra el narcotráfico en las ciudades de Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Hay, al menos, una persona detenida en la capital arousana. La intervención se enmarca en una redada a gran escala originada en la ciudad de Ceuta, y que se ha saldado con una quincena de detenciones entre la ciudad autónoma, Andalucía y Galicia.

En Vilagarcía, el operativo estalló un poco antes de las 8 de la mañana, cuando todavía no había amanecido. Una amplia dotación policial accedió a un piso situado en el barrio de A Lomba, entre el campo de fútbol municipal y la escuela de idiomas.

En el caso de Pontevedra, la actuación se desarrolló en el entorno de la calle A Estrada, en pleno centro de la ciudad, y en Vigo, el registro se realizó en la zona de Castrelos.

Registro policial en A Lomba (Vilagarcía). | A.M.

En Vilagarcía, el operativo estalló un poco antes de las 8 de la mañana, cuando todavía no había amanecido. Una amplia dotación policial accedió a un piso situado en el barrio de A Lomba, entre el campo de fútbol municipal y la escuela de idiomas.

En el caso de Pontevedra, la actuación se desarrolló en el entorno de la calle A Estrada, en pleno centro de la ciudad, y en Vigo, el registro se realizó en la zona de Castrelos.

En esta última ciudad, los agentes encontraron medio millón de euros en un trastero, presuntamente relacionados con el tráfico de hachís a gran escala entre África y España. La entrada en la ciudad olívica fue ordenada por un juzgado de Ceuta.

Tres agentes portan los efectos intervenidos en Vilagarcía. / A.M.

En el conjunto de la operación se han practicado 29 registros, se detuvo a 15 personas y se intervinieron millón y medio de euros y 66 equipos de investigación.

La intervención ha sido desarrollada por agentes del Greco (Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) con el apoyo de los Goes, que es un equipo de operaciones especiales de la Policía Nacional. Hay, por lo menos, un hombre de mediana edad detenido a raíz del registro de Vilagarcía. En la capital arousana, el operativo finalizó sobre las 10.00 horas.

Un gran alijo de hachís

En la operación participaron más de 250 agentes de la Policía Nacional, que se desplegaron en diferentes puntos de Andalucía, Galicia y Ceuta. La investigación judicial, que se inició hace poco más de un año, estuvo centrada desde su comienzo en una estructura ceutí que operaba de forma constante con envíos de sustancia estupefaciente producida en Marruecos y con destino final a España y Francia.

La Policía Nacional explica que tras varios meses de investigación se pudo interceptar el primer cargamento a sus líderes, con la intervención de un primer transporte de 15.000 kilogramos de hachís en Almería.

«Fruto de las medidas judiciales se logró identificar a los principales responsables de la estructura criminal, aquellos que tenían la capacidad de negociar la droga en origen, acordar su entrega y, una vez en costas andaluzas, iniciar su transporte hasta distintos puntos de Europa», añaden los investigadores en su comunicado.

Para ello, los narcos contaban con una infinidad de vehículos que recibían la droga de uno de los más importantes narcotraficantes de La Línea de la Concepción, responsable de mover sus narcolanchas hasta el continente africano y garante de que el hachís cruzara el Estrecho.

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Los investigadores añaden que era en Ceuta donde los narcotraficantes contaban con una «amplia y compleja infraestructura y capacidad para importar toneladas de hachís de forma segura», avalando los envíos a sus receptores, «infraestructura que ha quedado desmantelada con el operativo desplegado por la Policía Nacional».