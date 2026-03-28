El Puerto de Vilagarcía destina 1,5 millones a pavimentar O Ramal

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, reunido ayer, aprobó el expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación de una obra de pavimentación en el muelle de O Ramal. El presupuesto base es de 1.482.000 euros, y el plazo de ejecución, de diez meses.

Con esta actuación, se pretende adecuar y renovar el pavimento del muelle incorporando áreas de tráfico seguro para peatones, vehículos y embarcaciones. La superficie total a pavimentar asciende a 11.650 metros cuadrados, y el material utilizado será el hormigón.

«La nueva pavimentación permitirá el uso mixto eficiente y seguro del muelle, con zonas de carga/descarga, almacenamiento temporal, circulación de maquinaria, tránsito peatonal y vehicular de pasajeros, etc. La finalidad de esta actuación es optimizar las condiciones de operatividad y la seguridad en esta área portuaria, adecuándola tanto a sus usos actuales como futuros», apuntó la Autoridad Portuaria al término del consejo de administración.

Por otra parte, el presidente del Puerto, José Manuel Cores Tourís, trasladó a los miembros del consejo un adelanto del balance de tráficos a cierre del primer trimestre del año.

A falta de unos días para terminar el mes, el incremento de tráficos portuarios con relación al mismo periodo del pasado año supera el 9 por ciento, con un tráfico total de 389.236 toneladas, frente a las 356.649 toneladas del mismo periodo del pasado año.

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Por categorías, se ha incrementado sobre todo el movimiento de mercancía general, con una subida porcentual del 16,6 por ciento. El total de toneladas movidas en esta categoría ha sido de 227.729, 32.000 toneladas más que en los tres primeros meses del pasado año. La Autoridad Portuaria también destaca los datos positivos del movimiento de mercancía contenerizada: en el balance provisional se contabilizan un total de 8.988 TEUs, lo que supone un incremento porcentual del 15,2% con respecto a 2025. También la línea ro-ro que une Vilagarcía con Róterdam contribuye a este dato tan positivo, ya que aporta más de 92.500 toneladas a esta estadística, concluye el Puerto arousano en un comunicado. n