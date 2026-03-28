Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro

Profunda consternación en Vilagarcía por el fallecimiento de Avelino Barreiro a los 52 años de edad. El conocido agente inmobiliario perdió la vida tras precipitarse de la terraza de su vivienda en un sexto piso en la calle Doutor Tourón. Todo hace indicar que se trata de un suicidio, si bien ya se han iniciado investigaciones para contrastar esta posibilidad.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron numerosos amigos y vecinos del fallecido mientras se realizaban el protocolo sanitario y policial oportuno. La tristeza invadía el lugar y especialmente Carril, de donde es originario.