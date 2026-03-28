Tráfico
Muere atropellada una octogenaria al cruzar la calzada en O Rial
A.M.
Una mujer de 89 años falleció ayer tras sufrir un atropello a la altura de O Rial, dentro del término municipal de Vilanova de Arousa. El siniestro se produjo poco antes de las 6 de la tarde, cuando la mujer trataba de cruzar la carretera y resultó alcanzada por un Ford Fiesta, en el que viajaban dos personas.
A consecuencia del impacto, la mujer resultó herida muy grave, y de hecho los servicios de emergencias ya temieron por su vida desde un primer momento, confirmándose posteriormente el fatal desenlace. Los ocupantes del turismo, por su parte, resultaron ilesos.
El accidente se produjo en la carretera PO-549, que comunica Vilagarcía con Cambados, y fuentes consultadas indican que la víctima estaba cruzando la calzada por una zona no habilitada para ello a pesar de que, según las mismas fuentes, había un paso de peatones a escasa distancia de donde se produjo el atropello.
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