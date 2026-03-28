Muere atropellada una octogenaria al cruzar la calzada en O Rial

Una mujer de 89 años falleció ayer tras sufrir un atropello a la altura de O Rial, dentro del término municipal de Vilanova de Arousa. El siniestro se produjo poco antes de las 6 de la tarde, cuando la mujer trataba de cruzar la carretera y resultó alcanzada por un Ford Fiesta, en el que viajaban dos personas.

A consecuencia del impacto, la mujer resultó herida muy grave, y de hecho los servicios de emergencias ya temieron por su vida desde un primer momento, confirmándose posteriormente el fatal desenlace. Los ocupantes del turismo, por su parte, resultaron ilesos.

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El accidente se produjo en la carretera PO-549, que comunica Vilagarcía con Cambados, y fuentes consultadas indican que la víctima estaba cruzando la calzada por una zona no habilitada para ello a pesar de que, según las mismas fuentes, había un paso de peatones a escasa distancia de donde se produjo el atropello.