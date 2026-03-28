Masacre de Adamuz

El sustantivo «masacre» no parece precisar de atributo alguno. Resultado: el mortífero accidente ferroviario de Adamuz, que segó la vida de 46 personas y dejó a más de 300 heridos. De ello, no nos cabe la menor duda, pero nos queda por ver –y analizar- la… «causa» -o causas- de la humana tragedia, que no son pocas, y los… «efectos» de las mismas.

Dizque… «No hay efecto sin causa». Como es obvio, la indicada regla no es un invento: Se trata del conocido principio fundamental de causalidad, irrefutable en Derecho. No tiene la condición de único el dicho principio. A los efectos de aplicación del mismo, reproducimos los siguientes:

a) «Causa causae est causa causatI»: Se trata de aforismo latino, de honda raigambre en Derecho. Significa: «La causa de la causa es la causa de lo causado» (o del mal causado). Dicho en paladino, y según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo: quien origina un factor inicial (causa) es responsable de sus consecuencias.

b) Versari in re illicita: Es un principio jurídico medieval que establece que quien comete un acto ilícito es responsable de sus consecuencias derivadas.

A los efectos de aplicación de las referidas reglas y sentencias, interesa saber –y solo a efectos expositivos- quién o quiénes, -en su caso, incurrieron en… «acto ilícito», que La RAE define como «Acto Contrario a Derecho». En su caso, y por aplicación de lo apuntado, el Gobierno sería responsable de la «causa» determinante de todas las demás «causas», actualmente en proceso de investigación, por flagrante incumplimiento de la obligación constitucional de elaboración –en tiempo y forma- de los Presupuestos Generales del Estado. Infracción que no es nueva: el Gobierno viene incurriendo en esta infracción desde que los medios de transportes se consideraban modélicos hasta ahora, que no resultan precisamente ejemplares, a juzgar por la crítica.

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Es por todo ello que, a quien o quienes hayan incurrido en «Acto Contrario a Derecho», les sean aplicadas las reglas de causalidad que dejamos indicadas y a las que el propio Tribunal Supremo incluye en los… «sistemas causalísticos superados».