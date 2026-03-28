Hallan el cadáver de una mujer en una piscina de Catoira
Los servicios de emergencias, incluyendo sanitarios y bomberos, acudieron a la piscina de Catoira, pero no pudieron salvar la vida de la mujer hallada
El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado este sábado en una piscina situada en el lugar de Abalo, en el municipio pontevedrés de Catoira, según informó AXEGA.
El 112 Galicia tuvo constancia del suceso en torno a las 11:30 horas. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vilagarcía, el GES de Padrón, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Catoira.
Según la información facilitada, fue un particular quien dio el primer aviso a los servicios de urgencias médicas tras ver el cuerpo en la piscina.
Pese a la intervención de los equipos movilizados, no se pudo hacer nada por salvarle la vida.
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- La excavación arqueológica del convento pontevedrés de Santa Clara arrancará en mayo
- Dos detenidos en Cangas por 23 estafas en varios locales de hostelería y de electrodomésticos