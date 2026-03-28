Infancia
La guardería municipal de Vilagarcía celebra la primavera con una fiesta llena de color y creatividad
Siguiendo la propuesta de la escuela, las familias de la guardería de Vilagarcía crearon originales disfraces para la «Fiesta de la Primavera», mostrando el ingenio de los más pequeños
Vilagarcía
La guardería municipal de Vilagarcía celebró la llegada de la nueva estación con una animada «Fiesta de la Primavera» en la que participaron todos los menores del centro. Para la ocasión, las familias prepararon en casa disfraces elaborados con imaginación y creatividad, siguiendo la propuesta de la escuela de evitar compras y apostar por creaciones propias. El resultado volvió a dejar estampas llenas de color y originalidad. La jornada incluyó además una actividad en torno a la Primavera de Vivaldi, adaptada a través del cuento de un pájaro llamado Titiriño. La celebración se completó con murales realizados en las aulas y otras propuestas vinculadas a esta estación. n
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