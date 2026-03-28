El gobierno meco negocia el destino de 2 millones de euros de remanente

El Concello de O Grove está negociando con la oposición el destino de más de dos millones de euros de remanente tras la liquidación del presupuesto de 2025. Según el alcalde, Jose Cacabelos, su pretensión es escuchar sus propuestas, pero también que acepte «buena parte» de la veintena que su Ejecutivo tiene en mente, aprobando la previsión económica para este año o por lo menos absteniéndose, pues gobierna en minoría.

De entre todas destacan 500.000 euros para arreglar el estropicio en la sede del Club de Remo Mecos tras la fallida reforma. De hecho, el regidor avanzó que «seguramente» inicien acciones legales contra la adjudicataria, a la que acusan de no haber ejecutado el contrato. El caso es que necesita de importantes arreglos y aprovecharían para crear un vestuario femenino, como le ha pedido la entidad.

Otra cantidad importante propuesta para este dinero son 700.000 euros para cumplir demandas de la propia oposición y de asociaciones como Aprometur y Emgrobes, para reparar las deterioradas pasarelas y accesos, algo que no niegan y, de hecho, ya lo solicitaron también a la línea de ayudas por los temporales abierta por el Gobierno central.

Y el listado definido por el regidor continúa con 200.000 euros para As Bizocas, porque hay que adaptar alguna obra, ampliar un muro de contención y reconducir un regato, teniendo en cuenta también las demandas del Colecctivo Ecoloxista do Salnés.

Otras iniciativas

También con renovaciones en el servicio de recogida de la basura, con la compra de un camión y 150 colectores más modernos, reducidos en tamaño y de fácil apertura para ir renovando los actuales, que son muy antiguos.

El gobierno de O Grove también quiere responder a peticiones de la comunidad de montes de San Martiño, destinando 55.000 euros a limpiezas de puesta en valor y prevención de incendios y reparación de miradores, principalmente. Y también comprar otro baño autolimpiable para Terra de Porto (80.000 euros). Esta y otras acciones fueron en su momento propuestas por la oposición, como recordó el propio alcalde. De hecho, insistió en que se trata de un borrador «abierto a sugerencias», pero espera poder sacar adelante «buena parte».

Partidas sin crédito

Pero no todo serán inversiones, la propuestas de su gobierno es destinar parte de ese remanente que cuantifica en más de dos millones de euros a dotar de más crédito a partidas que se quedaron cortas de dinero en anteriores ejercicios. Así, Cacabelos mencionó el PAI, indicando que tiene un déficit de más de 60.000 euros (cuesta 120.000 al año), o el incremento del canon de Sogama, así como otros gastos del «ámbito cultural y turístico».

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Respecto a la situación financiera, el primer edil indicó que las cifras ofrecidas proceden de Intervención tras liquidar el presupuesto de 2025. En concreto, fue de 5,5 millones de euros, con un superávit de 800.0000 euros con lo cual obtendrían ese remanente líquido de tesorería de algo más de dos millones mentado.