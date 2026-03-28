La CIG afirma que existe precariedad laboral en los grandes almacenes

El sindicato CIG denuncia la «precariedad, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo» en los grandes almacenes, entre los que se encuentran hipermercados o grandes cadenas especializadas en la venta de electrodomésticos o muebles. La central nacionalista realizó ayer una concentración y una marcha de protesta en Vilagarcía de Arousa, y ha anunciado la convocatoria de una jornada de huelga para este Jueves Santo, 2 de abril, un día en el que abrirá buena parte del comercio.

La CIG sostiene que las condiciones laborales del personal de los grandes almacenes es muy deficiente, con salarios bajos, sobrecarga de trabajo y elevada presión laboral, «con consecuencias directas en la salud de los cuadros de personal», advirtieron.

Apuntan, por ejemplo, que muchas empresas obligan a los empleados a trabajar en domingos y festivos sin compensación económica alguna, rompiendo sus descansos y dificultando mucho la conciliación laboral y familiar.

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La CIG considera que además de la patronal, son responsables de esta situación los sindicatos estatales, «ya que como firmantes reiterados del convenio estatal certifican y perpetúan que la clase trabajadora gallega padezca condiciones laborales precarias».