La Cofradía de Cambados se desmarca de la alegación al dragado del Lérez y tacha a la PDRA de «invasiva»

La Cofradía de Cambados se desmarca de las alegaciones presentadas contra la elección de la ría de Arousa como punto de vertido del dragado del Lérez. Su patrón mayor, Alejandro Pérez, rebate que las corrientes vayan a desplazar materiales al interior y teme que se paralicen futuros dragados en los puertos, y en Tragove «es acuciante», asegura.

Detractores y defensores, o resignados quizás, coinciden en la necesidad de la actuación, pero este pósito difiere de otras instituciones de pescadores y colectivos ecologistas unidos en el frente común capitaneado por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), así como del papel de esta en la crisis que atraviesa el sector.

Pérez respeta sus intenciones, pero le acusa de ser «invasiva», de estar examinando «continuamente. Un día sobre el marisqueo, otro el plan del pulpo… Se está excediendo en sus funciones como asociación medioambiental entrando en cuestiones de gestión de las cofradías y nos oponemos rotundamente a tener que pasar por el filtro como si fuera un consejo consultivo. No van a influir en nuestra toma de decisiones».

También niega el diagnóstico de los firmantes y les invita a «demostrar que un vertido a cuatro millas por fuera de Sálvora pueda llegar a aguas interiores de Arousa». Pérez confía en los informes de la Consellería do Mar y en su propia experiencia. «Los estudios sobre las corrientes indican que la mayoría de días tiran al norte y los que faenamos en la costa sabemos que es verdad. Por desgracia, tenemos un ejemplo con aquel accidente de un autobús portugués cuyos cuerpos aparecieron en la Costa da Morte. ¿Alguno entró en la ría? No».

«Decepción» con el PSOE

Del mismo modo le parece «incomprensible» pedir otro punto de vertido pues, según recordó, la «zona B» fue la seleccionada por el Ministerio de Transición Ecológica entre las propuestas de la Xunta. Pero sobre todo, teme las consecuencias: «Vemos en serio peligro futuros dragados, que estas alegaciones los paralicen cuando es una necesidad acuciante, por lo menos en Tragove».

Por otra parte, agradeció el «interés» del PSdeG en la reunión de la semana pasada, pero está decepcionado. Le propusieron promover ante la Seguridad Social una exención durante el tiempo que los fuertes temporales impidieron faenar o bonificaciones de cien euros sobre los 300 de la cuota mínima en lo que resta de año, pensando sobre todo en los mariscadores, para «poder llegar a final de mes, pero nos dijeron que lo habían consultado y era imposible».

Lamentó que «no pudieran echarnos una mano» ante el gobierno de su partido y también criticó las medidas sobre el carburante, exigiendo que la ayuda «sea directa». Según relató, muchos armadores que empezaron campaña el lunes -y algunos como el cerco tras meses parados- pensaban que podrían llenar a un euro el litro, en el mejor de los casos, gracias a la ayuda de 20 céntimos, pero «se llevaron la sorpresa de que las petroleras no lo aplican, tienen que juntar las facturas de aquí en junio, porque no se puede hacer antes, y reclamar al Ministerio. La gente ya está entre la espada y la pared y tienen que contar con varios miles de euros a mayores para empezar a trabajar y estamos hablando de 10.000 a 2.000 litros según el barco. La orden está mal».

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Por contra, alabó el papel de la Xunta, asegurando que va cumpliendo gran parte de sus demandas y refirió el estudio de la vieira, almeja para seguir regenerando O Sarrido, la limpieza de fondos en el puerto o sobre la obra de la lonja.