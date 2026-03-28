Vinos
Cambados acoge todo el fin de semana una cita con los espumosos
El parque de Torrado acoge este fin de semana la duodécima edición de las Jornadas de los Vinos Espumosos de Cambados, que organiza la Concellería de Enoturismo, que dirige José Ramón Abal. El evento incluye, como es tradicional, la degustación de vinos de burbuja, con conciertos de música y una zona gastro. Las jornadas se inauguraron a última hora de la tarde de ayer con los primeros brindis, tanto el institucional como los de los visitantes. La feria se reanuda hoy a las 12 del mediodía, y a las 13.30 toca Chiña.
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