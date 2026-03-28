Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible

Hasta siempre Avelino. Empiezo este sentido homenaje como debería cerrarlo, pero no me sale otra primera expresión al recordarte. Quisiera comprenderte, pero nadie es capaz de comprenderse más que uno mismo, y a veces ni siquiera eso sucede.

Desde el respeto más absoluto, me tomo la licencia de escribirte en nombre de tantas y tantas personas que te aprecian y te quieren. Eso es un legado que solo pueden dejar las personas buenas, como tú. Te hiciste a ti mismo desde niño y siempre con ese brillo en los ojos del que afronta las adversidades con ilusiones, con ese carácter tan emprendedor y tan abierto para con todo el mundo. Hacías de la conversación un momento de reflexión en buena compañía, de escucha y de ideas que te brotaban a cada minuto, fuese cual fuese la hora.

Desde aquel fútbol al que jugabas desde pequeño en tu amado Carril, de tu paso por el Arosa, de tus inicios como hostelero, del admirable vínculo para con los tuyos y como agente inmobiliario de éxito, pero siempre serás recordado como una gran persona, de las que no se olvidan.

Siempre dispuesto a ayudar y a colaborar. Tu vida no ha sido en vano, dejas mucho y muy bueno. Duele mucho que ya no estés, demasiado y a los tuyos más que a nadie, pero solo se te puede recordar con cariño. No hay otra manera. Descansa en paz.