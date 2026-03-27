Vilagarcía refuerza su vínculo con la inclusión con la celebración del Día del Pueblo Gitano
El 8 de abril se leerá el manifiesto en Praza de Galicia, habrá actuaciones y la «Ceremonia del Río» con la que se rinde homenaje a los gitanos víctimas del Holocausto
Vilagarcía volverá a reivindicar la inclusión, la igualdad y el respeto a la diversidad con la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, una cita que el Concello celebrará con un programa de actividades educativas, culturales y simbólicas en el que la propia comunidad gitana de la localidad tendrá un papel protagonista. La programación, presentada por el gobierno local, pone el foco en la sensibilización social, el reconocimiento de la riqueza intercultural y la defensa de los derechos fundamentales de un colectivo que todavía sufre situaciones de exclusión por su condición de minoría étnica.
La coordinadora de los Servizos Sociais, Iria Camba, subrayó el «compromiso del Concello con los derechos de todas las personas» y destacó el trabajo de cohesión social y creación de red comunitaria que se desarrolla desde este departamento, con especial mención a la educadora Beatriz Lede, diseñadora del proyecto. En la misma línea, Lede incidió en el valor de unas actividades concebidas en torno a la intermediación social y cultural, con un claro «factor sensibilizador» y de reconocimiento de la cultura gitana.
El programa arrancó ya en los centros educativos, donde alumnado de 1.º de ESO asiste a la proyección del documental de Agareso «Mocidade xitana contra o odio» y a charlas de jóvenes referentes de Vilagarcía, Desiré, Cristina, Lidia y Natalia, que comparten sus vivencias personales y su experiencia tras superar la ESO. El trabajo incorpora además una perspectiva de género, poniendo en valor el papel de la mujer gitana.
Los actos centrales llegarán el 8 de abril. Dos días antes, el 6, se colocará la bandera gitana en la fachada del Concello. Ya el propio día 8, a las 17.30 horas en la Praza de Galicia, se leerá el manifiesto y habrá actuaciones de baile, poesía y la presentación de un mural impulsado por los más jóvenes para reflejar lo que une a ambas culturas. La jornada concluirá con la «Ceremonia del Río», un homenaje floral a las víctimas del genocidio gitano.
Además, el viernes 10 de abril, a las 20.00 horas, el Salón García acogerá, en colaboración con el Cine Club Ádega, una proyección pública del documental y un coloquio posterior. El alcalde, Alberto Varela, resumió el espíritu de la cita apelando a una ciudad «acogedora, diversa» y al lema de «gitanos sí, vilagarcianos también».
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar