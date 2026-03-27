Colegios
Riesgo sanitario en el CEIP Anexo A Lomba: el BNG denuncia el silencio de la Xunta y pide soluciones
Los nacionalistas censuran el «silencio administrativo» de Educación y Sanidade y llevarán en abril al pleno una moción para exigir una actuación inmediata
El BNG de Vilagarcía denuncia el «abandono intolerable» de la Xunta y el «silencio administrativo» de las consellerías de Educación y Sanidade ante la grave situación que atraviesa el CEIP Anexo A Lomba. La formación nacionalista se hace eco de las quejas trasladadas por la ANPA y por la dirección del centro, que vienen advirtiendo desde hace años del deterioro de las instalaciones y del posible riesgo sanitario derivado del estado de las tuberías de agua potable.
Según recuerdan los nacionalistas, la comunidad educativa alertó ya el pasado mes de enero de que las conducciones podrían ser de plomo, un material prohibido desde hace décadas y potencialmente tóxico, lo que convertiría el agua en no apta para el consumo. A ello se suman falsos techos en mal estado, con desprendimientos en zonas de aseo, y unos baños que consideran obsoletos y alejados de las necesidades actuales del centro.
El BNG critica que, pese a la gravedad de la situación, ni Educación ni Sanidade hayan adoptado medidas ni contactado con el colegio. «Es inaceptable que el alumnado y el personal educativo tengan que desarrollar su actividad en condiciones indignas y peligrosas», señalan. La formación también censura que se haya negado una analítica del agua cuando en otros centros del municipio sí se realizaron comprobaciones similares.
Los nacionalistas recuerdan además que estas deficiencias ya fueron trasladadas a la Xunta en 2023 y que, pese a los compromisos de actuar antes de Navidad de 2025, la administración autonómica ha comunicado recientemente que las obras no se ejecutarán este año. «Estamos ante un nuevo ejemplo de promesas incumplidas y falta de compromiso con la escuela pública», afirman.
Ante esta situación, el BNG anuncia que llevará en abril al pleno municipal una moción para exigir a la Xunta una intervención inmediata que garantice la renovación de las instalaciones y la seguridad sanitaria en el CEIP Anexo A Lomba.
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