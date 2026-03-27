Obras
Ravella acomete mejoras en los dos cementerios municipales
El Ayuntamiento contrata el arreglo de la cubierta del almacén del camposanto de Rubiáns y mejorará la señalización interna
Los dos cementerios municipales de Vilagarcía de Arousa serán objeto de nuevas acciones en los próximos días para el mantenimiento y la mejora de la señalización interna. La junta de gobierno local aprobó recientemente un gasto de 3.750 euros para la reparación del tejado del almacén del Cementerio General, situado en Rubiáns, y para la impresión y colocación de carteles de identificación y paneles informativos sobre el horario de apertura tanto del recinto ya mencionado como del de Carril.
Para el arreglo de la cubierta del almacén donde se guardan la maquinaria y las herramientas del servicio de Cementerios, se adquirieron 90 metros cuadrados de paneles de teja roja de la empresa Alfarousa, que serán instalados directamente por personal municipal.
Por otro lado, se encargó a la firma Baños Print la impresión e instalación de 22 letreros con la numeración de los nichos del nuevo bloque recientemente construido en el cementerio de Rubiáns, así como dos paneles informativos con los horarios de apertura y cierre de las instalaciones, que sustituirán a los de las dos dependencias municipales, los cuales apenas eran legibles ya debido al desgaste causado por la lluvia y el sol.
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